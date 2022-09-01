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الخميس، 01-09-2022 12:10 م

فيديو مؤثر.. العثور على شاب مصري بوسط البحر بعد 3 أيام من غرق مركب هجرة

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي امس الأربعاء ، مقطع فيديو مؤثر، لشاب يُعتقد انه من الجنسية المصرية تم العثور عليه في وسط البحر بعد 3 ايام من غرق من كانوا برفقته اثناء محاولتهم الهجرة الى الاراضي الليبية.

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ويظهر بالفيديو المنشور امس الأربعاء ، قارب يتجه بسرعة بوسط البحر نحو شخص تشبث بقطعة من البلاستيك قبل ان يتم رفعه الى القارب وظهر عليه اثار التعب الشديد والتقرحات والعطش الشديد .


وسادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد غرق مركب هجرة غير نظامية يحمل 27 مصريًّا، قبالة الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة في ليبيا.
وتمكن الإنقاذ البحري الليبي من إنقاذ 6 أشخاص ونقلهم إلى المستشفيات، وانتشال 3 جثث، ولا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين.


وكان بين الركاب 9 أشخاص من قرية الحوض الطويل التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية شمالي مصر، تم إنقاذ 3 منهم حتى الآن، وفقًا لصحيفة محلية مصرية.


وأعلنت وحدة الإنقاذ البحري بشرق ليبيا تكثيف جهودها وتشكيل غرفة طوارئ تتمركز في الساحل للبحث عن باقي المفقودين، في حين نشر مدير مكتب الإعلام بجهاز الإنقاذ البحري الليبي حاتم بالحاج مقطع فيديو يُظهر نجاة 6 شبان مصريين.


وتداول مدونون ومتطوعون في عملية البحث صورًا للجثث التي عُثر عليها، بالإضافة إلى شهادة الناجي الوحيد من المركب قبل أن يتم العثور على 5 آخرين.

 

 




 

 


 

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