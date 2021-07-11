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الأحد، 11-07-2021 08:49 م

فيديو مؤلم.. رافعة نقل أثاث تقتل شاباً مصرياً قبل زفافه

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الوكيل الإخباري - شهدت مدينة الإسكندرية شمال مصر حادثا مؤلما، حيث لقي شابان بينهما شاب كان يستعد لزفافه مصرعه إثر سقوط رافعة عليه، كان ينقل خلالها أثاث شقة الزوجية.

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ووقع الحادث أمام العقار رقم 15 شارع جميلة بوحريد، في منطقة السيوف شرقي الإسكندرية، حيث كان الشاب محمود أحمد عبد ربه البالغ من العمر 26 عاما يقوم -برفقه صديقه- بنقل أثاث شقة الزوجية الخاصة به في الطابق السادس، وخلال قيامه بعمله سقط عليهما ذراع الرافعة وأصيبا بإصابات خطيرة وجري نقلهما إلى المستشفى حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 

 

 

 

 




 

 


 

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