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السبت، 03-10-2020 12:04 م

فيديو مرعب.. أسد يعض يد عامل بحديقة حيوانات في السنغال

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الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعرض يد عامل بإحدى حدائق الحيوانات في السنغال، للعض من قبل أسد ضخم.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل ويعود لفبراير الماضي، العامل بحديقة "بارك هان" في داكار، وهو يضع يده داخل قفص الأسد محاولا مداعبته، لينقض الأخير ويقبض بفكيه على اليد.

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ولم يفلح صراخ الرجل في إبعاد الأسد الذي أقفل فكيه على معصم الرجل، في حين ذعر الزوار الذين كانوا متواجدين في المكان من المشهد.

وفي النهاية ينجح الرجل في ضرب الأسد على رأسه بيده اليسرى، ليحرر اليمنى من فك الحيوان المفترس.

ورغم نجاح الرجل في التخلص من الأسد، إلا أن الصور أظهرت تعرض يده لإصابات.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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