الأربعاء 26-05-2021
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الأربعاء، 26-05-2021 10:36 ص

فيديو مرعب .. انفجار كبير لأنبوب غاز تحت الأرض يطيح بالمارة والسيارات في الصين

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الوكيل الاخباري - شهد أحد الطرق الصينية حادثا مرعبا تسبب فيه انفجار مفاجئ لأنبوب غاز يمر أسفل الطريق.

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وأدى الانفجار إلى دفع المارة إلى أعلى وسقوطهم بجانب الطريق الذي تعرض جزء منه للانهيار، حسب ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

 


وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن الحادث أدى إلى إلقاء المارة على جانبي الطريق متأثرين بقوة الانفجار.


ورصد مقطع فيديو نشرته الصحيفة لحظة قيام مجموعة من العمال بإجراء عملية صيانة جانب بالوعة في وسط الطريق قبل أن يحدث انفجار تحت سطحه ويؤدي إلى تحطم بعض السيارات وإلقاء عدد من المارة بعيدا.


وتبع الانفجار حدوث انهيار جزء من الطريق المحيط بموقع الحادث.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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