الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الافراج عن المقدسية مريم عفيفي

وزير الداخلية لـ الوكيل : أوعزت لمحافظ اربد بالتحقيق في شكوى ضد أحد المراكز الامنية

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة

الحاج حسن أحمد زعرور في ذمة الله

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين بالقدس المحتلة

ايطاليا تسجّل أدنى حصيلة وفيات وإصابات بكورونا

بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية

القدس.. إصابة فلسطيني واعتقال آخر في مواجهات مع مستوطنين

بريطانيا: تطعيم أكثر من 53 مليون شخص بلقاح كورونا

نقابة الصحفيين تستنكر تصاعد اعتداءات الاحتلال على الزملاء في فلسطين

الأحد، 09-05-2021 09:42 م

فيديو مروع.. أب يلقي ابنته من الطابق الثالث بسبب تأخرها لدقائق في مصر

4574645645-645x500


الوكيل الاخباري - سبّب فيديو يظهر فيه أب في مصر يرمي ابنته من الطابق الثالث ردود فعل غاضبة للمتابعين في مصر والعالم.

اضافة اعلان

ورصد الفيديو إنقاذ الجيران للفتاة ونقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، حيث لم يكتف الأب بإلقاء ابنته من الطابق الثالث بل ركض إلى الأسفل وواصل تعديه عليها وعلى شقيقتها بالضرب وحملها عنوة إلى الشقة مانعا تدخل الجيران، بحسب ما أفاد به موقع "صوت بيروت إنترناشيونال".


وذكر أحد شهود العيان أن الأب دائما يسيء معاملة طفلتيه بالضرب، وكذلك يمنعهما من الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية.

 

ولخص الموقع القصة أنه في مركز العياط في محافظة الجيزة في مصر، تأخرت أمل، الفتاة القاصر، لدقائق في شراء الطلبات من محل قريب من منزلها، فنهرها والدها وضربها ووصل به الأمر إلى إلقائها من النافذة.


وسرعان ما انتقلت قوة أمنية مصرية إلى محل الواقعة وتمكنت من ضبط الأب واقتياده إلى القسم، حيث أقر بارتكاب الواقعة بحجة "كنت بربيها".

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202121233439106024052

مقتل شخص و8 اصابات بمشاجرة مسلحة بعمان

WhatsApp Image 2021-05-09 at 1.30.40 PM

الشرطة العراقية تكشف عن جريمة قتل بعد 25 عاما على وقوعها

16204958831537273995

سوريا .. لغم أرضي يودي بحياة أب مع بناته الثلاث

thumbs_b_c_d8c9b1492963a1ec733a30145227c1f5

مأساة الفيوم .. كشف تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي هزت مصر

7ff313cf60534baf2d4cfaedacc1a315

وفاتان بحادث تدهور مركبة على طريق اربد الزرقاء

10000

حادث سير وأزمة خانقة على طريق اربد عمان - شاهد الصور

أخبار متعلقة
1-1435387

مأدبة إفطار عائلتين مصريتين تتحول إلى 'مشهد كارثي' في مصر

thumbs_b_c_213fc0781ae358e56a3f646fd0ab326b

'لانه رفض ان يُزوجه'.. القبض على شاب قتل والده بطريقة مروعة في مصر

608e9e1942360453500fecad

'بعد أن ملّت منها ومن أبيها'.. أم ترمي رضيعتها من الطابق الخامس في مصر!

1-1401937

مصر.. كشف كواليس مروّعة لاغتصاب جماعي لفتاة

608c306f4c59b768d7179eaa

جريمة مروعة في مصر.. شاب يذبح زوجته قبل دقائق من مدفع الإفطار

10201816112026813896957

وفاتان وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تصادم في عمان