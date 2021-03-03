الأربعاء 03-03-2021
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الأربعاء، 03-03-2021 01:21 م

فيديو مروع.. امرأة سعودية تصدم مجموعة أشخاص بسيارتها عن طريق الخطأ.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تسببت سيدة في السعودية بحادث مؤسف أثناء قيادة سيارتها، عندما صدمت عددا من الأشخاص الموجودين على رصيف الشارع، بعدما انحرفت باتجاههم.

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ويظهر في مقطع فيديو سيدة تقترب من الرصيف محاولة، على ما يبدو، ركن سيارتها إلا أنها بدلا من إيقاف السيارة في الموقف تزايدت سرعة السيارة وصدمت عددا من الأشخاص.

 

وتجمهر العشرات بعد ذلك في المكان محاولين إنقاذ الأشخاص الذين تم دهسهم، بينما تواصل آخرون مع الجهات المختصة والطوارئ لإنقاذ الموقف.


ويبدو أن السيدة التي قال ناشطون سعوديون، إنها ارتكبت الحادث في مدينة تبوك، أخطأت في الضغط على دواسة البنزين بدلا من المكابح، لتصدم جمعا من الناس.

 

تباينت ردود الأفعال على الحادث بين الناشطين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التمس البعض العذر للفتاة مؤكدين أن الجميع معرض لمثل هذه الواقعة، فيما شن أخرون هجوما عنيفا عليها مطالبين بضرورة تقييد قيادة المرأة للسيارة.

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة الماضية شهدت السعودية إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق، يتعلق بعضها بالمرأة التي سمح لها بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر".


كما افتتحت السعودية أكبر مركز لتدريب النساء على قيادة السيارات في الشرق الأوسط، الذي يعمل به أكثر من 250 موظفة سعودية، للتدريب والمحاضرة.

 

سبوتنيك

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