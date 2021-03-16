الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 10:48 ص

فيديو مروع لاصطدام طائرة بسيارة في فلوريدا

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الوكيل الاخباري - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بعد اصطدام طائرة صغيرة بسيارة دفع رباعي جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب مسؤولين.

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وكانت الطائرة في طريقها إلى مطار نورث بيري في مدينة بيمبروك باينز في فلوريدا، عندما قطعت خط كهرباء على بعد بضع مئات من الأمتار من المدرج واصطدمت بالسيارة الرياضية.


وتُظهر لقطات فيديو التقطت عبر كاميرا مراقبة لحادث التحطم سيارة دفع رباعي سوداء تتجه شمالا في الشارع، عندما تدخل الطائرة ذات الستة مقاعد فجأة في الإطار وتصطدم بها.

 


بعد لحظات، اشتعلت النيران في الحطام، مما أدى إلى نشر شريط من النار عبر الطريق.

ولقي راكبا الطائرة مصرعهما على الفور، وأصيب اثنان آخران امرأة وصبي، عندما اصطدمت الطائرة، وهي من طراز بيتشكرافت بونانزا بمحرك واحد، بسيارتهما.


عندما وصلت الشرطة وفريق الإنقاذ، حوصر الصبي الصغير داخل السيارة، بينما استطاعت الأم الخروج من داخل حطام السيارة.


تم نقل كلا راكبي السيارة إلى مستشفى قريب، حيث توفي الطفل لاحقًا متأثرًا بإصابته.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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