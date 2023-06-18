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الأحد، 18-06-2023 07:39 ص

فيديو مروع لانقلاب حافلة نتج عنها وفيات في باكستان

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الوكيل الاخباري - قال مسؤولون في الشرطة والصحة بباكستان إن حافلة كانت تسير على طريق سريع في إقليم البنجاب الباكستاني انقلبت ، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة ثمانية آخرين.

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وأفاد ثاقب وحيد، المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة الفيدرالية، بأن الحافلة كانت في طريقها من العاصمة إسلام أباد إلى مدينة لاهور الشرقية عندما تعطلت مكابحها على بعد 135 كيلومترا من العاصمة في منعطف حاد في سلسلة "جبال الملح".


وبحسب أمجد حسين، المسؤول في مستشفى كالار كهار تاون، فقد توفي سبعة في المستشفى، بينما قتل على الفور في مكان الحادث خمسة ركاب، بينهم نساء وأطفال، ومازال ثمانية مصابون يتلقون العلاج.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للحادث المروع.
وتعد حوادث المرور شائعة في باكستان، حيث لا يتم اتباع معايير السلامة إلى حد كبير وتنتهك قواعد المرور بانتظام ونادرا ما يتم تطبيقها.

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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