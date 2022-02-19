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السبت، 19-02-2022 07:13 ص

فيديو مروع.. لحظة دهس سيدة في السعودية

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الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو نشر على  وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية تعرض سيدة لحادث دهس مأساوي عند عبورها أحد الشوارع في الباحة جنوب غربي المملكة السعودية.

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ووثقت كاميرا أحد المحال المجاورة لموقع الحادث، امرأة تحاول عبور الطريق، وعندما اقتربت من الوصول للجهة الأخرى فوجئت بسيارة مسرعة صدمتها.


كما بينت اللقطات المصورة السيدة ممددة على الأرض دون حراك جراء الاصطدام القوي، فيما لم يتم الكشف عن حالتها، وإذا ما كانت على قيد الحياة، وفقا للعربية.


إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام مختلفة عدم صدور بيان من الجهات المعنية يوضح تفاصيل الحادث ومصير المرأة.

 

 

البيان


 




 

 


 

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