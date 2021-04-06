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الثلاثاء، 06-04-2021 12:43 م

فيديو مروع يهز العراق.. أطلق النار على طليقته بسبب 100 دولار - شاهد

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لحظة إطلاق النار


الوكيل الاخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على وقع جريمة مروعة، حيث أطلق رجل النار على طليقته على مرأى من طفلتهما بمدينة البصرة جنوبي البلاد، بعدما رفضت تخفيض قيمة النفقة.

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وحصلت المرأة بموجب قرار من المحكمة على مبلغ نفقة شهري بلغ 150 ألف دينار (نحو 100 دولار)، ولكن طليقها طالبها بتخفيضه إلى 75 ألفا.


ورفضت المرأة الاستجابة لطلب طليقها، الذي حاول الانتقام منها فأطلق عدة أعيرة نارية تجاهها، ما أفضى إلى إصابتها بجروح خطيرة في قدمها.

 



ولاحقا، صرحت المعتدى عليها لوسائل إعلام محلية أنها رفضت تقليص مبلغ نفقة ابنتهما إلى النصف كون المبلغ كاملا لا يكفي لتلبية احتياجات الطفلة، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع رد الفعل الشنيعة من طليقها.


وفي أعقاب انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق الجريمة، فتحت شرطة البصرة تحقيقا في الواقعة، وأصدرت أمر قبض بحق الجاني الذي لاذ بالفرار بعد فعلته.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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