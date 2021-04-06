فيديو مروع يهز العراق.. أطلق النار على طليقته بسبب 100 دولار - شاهد

الوكيل الاخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على وقع جريمة مروعة، حيث أطلق رجل النار على طليقته على مرأى من طفلتهما بمدينة البصرة جنوبي البلاد، بعدما رفضت تخفيض قيمة النفقة.
وحصلت المرأة بموجب قرار من المحكمة على مبلغ نفقة شهري بلغ 150 ألف دينار (نحو 100 دولار)، ولكن طليقها طالبها بتخفيضه إلى 75 ألفا.
ورفضت المرأة الاستجابة لطلب طليقها، الذي حاول الانتقام منها فأطلق عدة أعيرة نارية تجاهها، ما أفضى إلى إصابتها بجروح خطيرة في قدمها.
#تشريع_قانون_العنف_الأسري_347— ذات الحُسن (@sital7usn) April 5, 2021
🔴 رجل يفتح النار على طليقته في #البصرة بسبب خلاف على النفقة. pic.twitter.com/RSO0rbOioC
وفي أعقاب انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق الجريمة، فتحت شرطة البصرة تحقيقا في الواقعة، وأصدرت أمر قبض بحق الجاني الذي لاذ بالفرار بعد فعلته.
المصدر : سبوتنك