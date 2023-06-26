فيديو- مشاهد اولية لانهيار مبنى مكون من 13 طابقاً في الاسكندرية

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وصور لمشاهد اولية توثق لحظة انهيار مبنى مكون من 13 طابقاً في الاسكندرية .

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وبالتفاصيل ،انهار عقار مكون من 13 طابقا في شارع خليل حمادة التابع لمنطقة المنتزه في الإسكندرية شمال مصر وعلى فوره انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع الانهيار بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجار التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار وفقاً لما نقلت وسائل اعلام مصرية .



