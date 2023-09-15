فيديو - مقتل شاب عربي بوسط شارع في تركيا

الوكيل الاخباري - طلب منه سيجارة، فرد عليه قائلا "لا أدخن"، جواب بسيط كان كفيلاً بمقتل شاب عربي لم يكمل الـ 22 من عمره، طعناً بالسكاكين وسط الشارع في مدينة إزمير التركية.

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فما الذي جرى؟

بحسب رواية عائلة الضحية الذي يدعى إبراهيم دلّي حسن، ، قام رجل تركيّ بطعن الشاب بالسكّين عدّة طعنات يوم السبت الماضي، عندما كان يتجوّل في منطقة السنجاك بولاية إزمير برفقة صديقه.



وعلى إثرها تمّ نقله إلى مستشفى قريب، لكنه فارق الحياة لاحقاً بعد أيام رغم محاولات إنقاذه.



وأكّدت عائلة الضحية عدم وجود أي معرفة مسبقة بين نجلها والقاتل التركي، مشددة على أن الأخير طلب منه سيجارة، لكنه رد عليه بأنّه غير مدخّن.



فقام التركي الذي كان رفقة رجلٍ آخر بطعنه عدّة طعنات، الأمر الذي أكّده شهود عيان أتراك أيضاً.

#تركيا #ازمير



طلبوا منه "سيجارة" فرد عليهم بالقول: "لست مدخنا"... مقتل الشاب السوري إبراهيم دلي حسن 22 عاما طعنا على يد أتراك في ولاية أزمير. طلبوا منه "سيجارة" فرد عليهم بالقول: "لست مدخنا"... مقتل الشاب السوري إبراهيم دلي حسن 22 عاما طعنا على يد أتراك في ولاية أزمير. pic.twitter.com/1gBJ03WEbr September 14, 2023

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