الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

15 ألف دولار لكل لاعب في حال التأهل للدور الحاسم من تصفيات المونديال

نقابة الألبسة: أسعار الشحن البحري ارتفعت لأكثر من 400%

حملة لإعطاء مطعوم كورونا للقطاع التجاري بمأدبا

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

الأحد، 06-06-2021 09:04 م

فيديو يظهر من خلاله مصرع شاب في لبنان بحادثة هزت الفيسبوك - شاهد

رو
صخرة الروشة في بيروت


الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يقفز عن صخرة الروشة الشهيرة في العاصمة اللبنانية بيروت، ارتطم بمركب كان يعبر مغارة الصخرة.

اضافة اعلان

وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن وفاة الشاب وإصابة آخر في الحادث.

 

وقال الدفاع المدني اللبناني إن "عناصره عملوا على انتشال جثة الشاب، قضى جراء قفزه عن صخرة الروشة - بيروت، وسقوطه على مواطن أثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة".


وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي والجريح إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2089096-200215010

السعودية.. شاب يطعن 3 أشخاص داخل مجمع تجاري بالدمام - فيديو

220212810422746568537

حادث سير وازمة مرورية خانقة على طريق المطار

تا

مصر.. مصرع 5 أشخاص بحادث مروري في الوادي الجديد - صور

105893Image1

حادثة مؤلمة في العراق ضحيتها طفل

مصرع

المكسيك.. مصرع 3 عمال وفقدان 3 بانهيار منجم للفحم

60bb7a0a4c59b70478088f63

الصين.. ارتفاع عدد وفيات حادثة 'الهجوم بسكين'