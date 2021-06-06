فيديو يظهر من خلاله مصرع شاب في لبنان بحادثة هزت الفيسبوك - شاهد

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يقفز عن صخرة الروشة الشهيرة في العاصمة اللبنانية بيروت، ارتطم بمركب كان يعبر مغارة الصخرة.

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وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن وفاة الشاب وإصابة آخر في الحادث.

وقال الدفاع المدني اللبناني إن "عناصره عملوا على انتشال جثة الشاب، قضى جراء قفزه عن صخرة الروشة - بيروت، وسقوطه على مواطن أثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة".



وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي والجريح إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم".

*قـفـز مـن أعـلـى صـخـرة الـروشـة لـيـصـطـدم بـالـقـارب*



قام أحد الشبان بالقفز من أعلى صخرة الروشة على الشاطئ في بيروت، إلا أن المفاجأة السيئة كانت أنه اصطدم بقارب كان يمرّ من تحتها.🇱🇧 pic.twitter.com/jJMbq9Rmrp — مِسْتِر Dani🌹 (@dani_bawji) June 6, 2021

المصدر : روسيا اليوم