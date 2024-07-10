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الأربعاء، 10-07-2024 10:09 ص

في الهند... تقتل ابنتها وتنتحر بسبب إهمال زوجها

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الوكيل الإخباري-انتحرت عشرينية هندية من ولاية ماهاراشترا، وقتلت ابنتها البالغة من العمر 4 أعوام، انتقاماً من زوجها الذي تشاجرت معه بسبب إهماله لها ورفضه اصطحابها معه في نزهة.

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وشكّكت الشرطة الهندية في الصحة العقلية للمرأة التي لم تكشف هويتها، ووصفت الجريمة التي وقعت بالغريبة، وفقاً لموقع "أن دي تي في" الهندي نقلاً عن وثائق التحقيقات الأولية.


وذكر مسؤول في مركز شرطة قرية سيسن غرب الهند، أن زوجها يعمل صياداً بحرياً ويغيب عن المنزل لعدة أسابيع، مما جعل عائلته تشعر بالنقص الشديد في حضوره.


حين عاد إلى المنزل يوم الأحد، خرج مع أصدقائه، وفي مساء اليوم التالي خرج مرة أخرى من المنزل، مما أثار استياء زوجته بسبب عدم أخذها في نزهة. وقد أدت هذه المشاجرة إلى تهديدها زوجها بالانتحار وقتل ابنتهما إذا لم يأخذها معه.
لكن الرجل تجاهل تهديداتها وخرج للقاء أصدقائه مجدداً.


وقال شهود عيان إن حوالي منتصف الليل ارتفع صراخ ونحيب من منزل الصياد، وعندما توجهوا إلى المنزل، اكتشفوا أن المرأة نفّذت تهديدها وقتلت ابنتها خنقاً بالوسادة، ثم انتحرت بشنق نفسها.


اعتقلت الشرطة الزوج على ذمة القضية لمواصلة التحقيقات في انتظار نتائج تشريح الجثتين.

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