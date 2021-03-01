في الهند .. ديك يطعن رجلا بسكين حتى الموت ! - صورة

الوكيل الاخباري - وجه "ديك" عدة طعنات إلى رجل هندي بسكين في فخذه أدت إلى موته بسبب فقدانه الكثير من الدماء جراء الطعنات.

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وبحسب موقع "إنسايدر" فقد توفي الهندي ثانجولا ساتيش، 45 عامًا، بسبب فقدان الدم بعد أن طعنه ديك مرارًا وتكرارًا في الفخذ بسكين طوله 3 بوصات تم ربطه حول ساقه، حسب تقاليد المصارعة التي توجب وضع سكين على قدم الديك.



وعلى الرغم من حظر المحكمة العليا في الهند هذه الممارسة في الستينيات، لا تزال مصارعة الديوك تحظى بشعبية في العديد من ولايات جنوب البلاد.



وكان ساتيش من بين 16 شخصًا نظموا مصارعة الديوك في قرية لوثونور في ولاية تيليجانا الهندية.



وبحسب وسائل إعلامية فإن السلطات تبحث حاليا عن المنظمين الـ 15 الآخرين، الذين يمكن اتهامهم بالقتل غير العمد، والذي تصل عقوبته إلى السجن عامين.



يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقتل فيها شخص على "يد طائر"، ففي العام الماضي، توفي رجل هندي يبلغ من العمر 55 عامًا من ولاية أندرا براديش بعد أن جرحه طائر في رقبته وبطنه خلال مباراة أقيمت للاحتفال بمهرجان ماكار سانكرانتي الهندوسي.



وفي عام 2018، قتل رجل يبلغ من العمر 34 عامًا من راجافارام بالهند، بعد أن خرق الديك فخذيه .



ويقول نشطاء حقوق الحيوان إن هذه الرياضة قاسية بشكل خاص لأنها تستفيد من آليات بقاء الطيور الطبيعية في إجبارها على القتال، وفي بعض الأحوال يتم تخديرهم أحيانًا بعقار الميثامفيتامين لتعزيز عدوانيتهم.







المصدر : سبوتنك



