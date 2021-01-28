في جريمة بشعة ... سورية تقتل زوجها بـ شفرة حلاقة

الوكيل الاخباري - ألقت أجهزة الأمن السورية، القبض على سيدة أقدمت على قتل زوجها بشفرة حلاقة، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس.

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وفي التفاصيل فان الضحية في العقد السابع من العمر عثر على جثته داخل غرفة النوم في منزله.



وتبين خلال التحقيقات الأمنية أن زوجة المغدور هي من أقدمت على قتلته وحاولت تضلل العدالة.

ولدى إحضار الزوجة للتحقيق أفادت أنها قتلت زوجها بعد ارتباط دام أكثر من 35 عاما .



وقالت إنها كانت تعاني من سوء معاملة فظيعة طوال سنوات زواجها، وكان دائم الضرب والبصق عليها.



ويوم الواقعة، قالت إنها أقدمت على ضربه بشفرة الحلاقة في يده وكانت تواصل الضرب حتى وصلت إلى رقبته.



وبعدما سقط المغدور أرضا ذهبت الجانية للمبيت عند أقارب لها حتى تثبت وجودها خارج المنزل.



وبعد ذلك عادت للمنزل وكأن شيئا لم يكن في محاولة منها لإخفاء جريمة والاعتقاد أن الزوج مات منتحرا.

المصدر - صدى نيوز



