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السبت، 30-09-2023 07:12 ص

في ظروف غامضة .. العثور على جثة فتاة بمصر

جثة


الوكيل الاخباري - تمكن أهالي قرية الحلوات التابعة لنطاق مركز شرطة الإبراهيمية بمنطقة الشرقية في مصر من العثور على جثة فتاة تدعى "رنا.ع.ع" تحت كوم قش، بعد الإبلاغ عن تغيبها منذ 3 أيام في ظروف غامضة.

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وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن الشرقية بداية بلاغا من أهالي قرية الحلوات يفيد بالعثور على جثة فتاة قد سبق الإبلاغ عن تغيبها.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الإبراهيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ونقل موقع "القاهرة 24" عن أحد أهالي القرية قوله: "الفتاة يوم تغيبها كانت في طريقها للدرس ولكنها لم تعد، وتم تحرير محضر بالتغيب والأهالي أخذوا يبحثون عنها منذ ثلاثة أيام، واليوم تم العثور على جثتها تحت كوم من القش، وتم حفظ الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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