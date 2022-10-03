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الإثنين، 03-10-2022 02:25 م

قبران تفصلهما كيلومترات وجثة غير مدفونة.. نهاية مأساوية لـ 3 صيادين مصريين-فيديو

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الوكيل الإخباري - خرج الأخوة الثلاثة من مدينة برج العرب قرب مدينة مطروح المصرية بحثا عن الصقور كمصدر وحيد لرزقهم، لتتحول قصتهم إلى مأساة ستبقى في ذاكرة قبائل الصحراء الغربية في محافظات مطروح والاسكندرية والبحيرة والمنيا ومعهم سيوة.

انتهت مأساة الصيادين الثلاثة بوفاتهم جوعا وعطشا في الصحراء بعد رحلة من الضياع استمرت 8 أيام.

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كيلومترات تفصل جثامين الأخ الكبير وابنه وشقيقه الأصغر.

الأخ الكبير رمضان دفن ابنه شاهين البالغ من العمر 10 سنوات، وبعده بـ4 كيلومترات مات شقيقه الأصغر «مساعد» جوعا وعطشا فقام بدفن شقيقه، ليجدوا جثته هو بعيدا عن جثة شقيقه بنحو 7 كيلومترات في الصحراء.

والشباب الثلاثة من مدينة برج العرب وظلوا مفقودين لثمانية أيام على التوالي وأهلهم لم يصلوا لأي معلومة صحيحة عن مكان تواجدهم.

 

كل المعلومات المتوفرة كانت تؤكد أنهم خرجوا في رحلة صيد في منطقة الحمراية على حدود مطروح الإسكندرية في جنوب الصحراء، ولم يعودوا.

 

 


البيان 

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