السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

قتلى في إطلاق نار على حافلة مدرسية بكوسوفو

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الجمعة، 26-11-2021 11:55 م

قتلى في إطلاق نار على حافلة مدرسية بكوسوفو

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام صربية بسقوط ما لا يقل عن 4 قتلى جراء إطلاق نار على حافلة كانت تقل طلابا في إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن انفصاله من طرف واحد.

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وحسب التلفزيون الصربي، فإن مجهولين أطلقوا النار على الحافلة في بلدة غلوتشاني، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سائق الحافلة واثنان من الطلبة.

وأسفر الحادث كذلك عن سقوط مصابين، لكن عددهم الدقيق مجهول. وكانت التقارير الأولية تتحد عن أصابة شخصين بجروح.


وقد وصل المحققون إلى مكان الحادث للتأكد من ملابساته.

روسيا اليوم

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