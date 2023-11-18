قتل زوجته وصهره في حفل زفاف بأمريكا

الوكيل الإخباري - أعلن سلطات محلية أميركية، إن رجلاً ألقي القبض عليه بتهمة إطلاق النار على زوجته وصهره في حفل زفاف في ولاية تينيسي.

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وتم اتهام كودي ويغينز، 29 عامًا، بتهمتين بمحاولة القتل، وتهمة اعتداء مشدد، وتهمة اعتداء منزلي، وتهمة واحدة بالتلاعب بالأدلة.



ووقع الحادث المزعوم حوالي الساعة 9:30 مساءً، يوم السبت.



واستجاب ضباط شرطة فرانكلين لنداء إطلاق نار نشط في المكان، وعندما وصلوا، بدأوا في تقديم المساعدة للضحيتين.



وفر مطلق النار من مكان الحادث سيرا على الأقدام ولكن تم القبض عليه لاحقا في قسم فرعي قريب.

وكان أفراد الأسرة في فرانكلين لحضور حفل زفاف وقت وقوع الحادث. ولم تكشف السلطات عن الدافع المحتمل لإطلاق النار.



وتم نقل الضحيتين بسيارة إسعاف إلى مستشفى .



ويُحتجز ويغينز حاليا في سجن مقاطعة ويليامسون بسندات بقيمة 3.5 مليون دولار لكل WEAR-TV. ليس من الواضح على الفور ما إذا كان قد قدم التماسًا أو قام بتعيين محامٍ.



وأضاف ليونارد: "سنواصل العمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تصل القضية إلى ذروتها".

لبنان 24

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