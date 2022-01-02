قتل شقيقه ثم تظاهر باكتشاف وفاته وسرقة جهاز كمبيوتر في مصر

الوكيل الإخباري - أمرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مصر بسجن موظف 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على شقيقه بالضرب ما أدى إلى وفاته، وذلك أثناء تعاطي المخدرات بحي المقطم.



وأقر المتهم بأنه أثناء تواجده مع المجني عليه بمسكنه لتعاطي المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب ما أحدث إصابته التي أودت بحياته، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

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ولاذ بالفرار تاركا باب الشقة مفتوحا، وتظاهر باكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" عائد للقتيل.





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