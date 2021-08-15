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الأحد، 15-08-2021 09:27 ص

قتل طفل وإلقاء جثته بالمقابر من أجل سرقة مركبة التوك توك في مصر

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الوكيل الإخباري - أمرت نيابة جنوب الجيزة في مصر بحبس 3 أشخاص في واقعة قتل طفل شنقا وإلقاء جثته في المقابر لسرقة مركبة التوك توك كان يقودها.

وتفصيلا، تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة طالب عمره 11 عاما، مقيم بدائرة المركز، ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل، وبسؤال والده أكد أن نجله خرج بمركبة التوك توك الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ واكتشف سرقة مركبة التوك توك وفقا لسكاي نيوز.

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وأوضح مسؤول أمني أن جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت لتحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة.


واعترف المتهم أنه استقل مركبة التوك توك صحبة المجني عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز، ولدى وصولهما لموقع العثور على الجثة غافله المتهم وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بالمقابر واستولى على مركبة التوك توك ، ولاذ بالهرب .


 وأرشد عن المركبة لدى عميلين له سيئ النية أحدهما يعمل مبيض محارة، والآخر مزارع، مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.


وأشار المسؤول الأمني إلى أنه بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهمين الآخرين، وضبط مركبة التوك توك المسروقة، وقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة على ذمة القضية.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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