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الثلاثاء، 28-02-2023 04:37 م

قتل طليقته في الشارع.. فيديو يرصد "الجريمة المروعة" شمال لبنان

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الوكيل الإخباري- هزت جريمة قتل شمال لبنان، حيث أقدم متقاعد في قوى الأمن الداخلي اللبناني على قتل طليقته وسط الشارع في منطقة جبل محسن، بواسطة بندقية صيد.

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وعلى الفور عمل سكان المنطقة على الإمساك به وبدأوا بضربه، إلى أن حضرت عناصر الجيش اللبناني إلى المكان، وتم توقيفه.

وأوقفت دورية من أمن الدولة المواطن ع. س.، في محلة جبل محسن، وهو مؤهل متقاعد في قوى الأمن الدّاخلي، إثر إقدامه على قتل طليقته بعد أن أطلق النار عليها بواسطة سلاح صيد من نوع “بومب أكشن” ، ما أدى إلى إصابتها بعدة طلقات نارية في رأسها، فما لبثت أن فارقت الحياة.


وأجري المقتضى القانوني بحقه وتم تسليمه إلى الجيش اللبناني.



 

 

روسيا اليوم

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