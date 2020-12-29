الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

ايعاز عاجل من رئيس الوزراء

معالجة البطالة على رأس الأولويات

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

أسماء الذكور والإناث الأكثر تداولا في المملكة عام 2020

تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 29/12/2020

إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله

الثلاثاء، 29-12-2020 03:05 م

قتل مسموما .. مصرع ملياردير نتفيلكس بعد مؤامرة من زميله

Lin-Qi-5


الوكيل الاخباري - توفي منتج نتفيلكس والملياردير مصمم لعبة فيديو Game of Thrones بعد أن تسمم في مؤامرة قتل مزعومة من قبل زميل له في العمل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم نقل لين تشي ، 39 عامًا ، رئيس ومؤسس شركة Yoozoo Group الصينية ، إلى المستشفى بعد تسممه في 16 ديسمبر وتوفي في يوم 25 ديسمبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن لين الذي تبلغ ثروته الصافية حوالي 960 مليون جنيه إسترليني (6.8 مليار يوان)، تم إدراجه كواحد من المنتجين التنفيذيين للعروض التلفزيونية والسينمائية.

وبعد وفاة المنتج الثري، تم إلقاء القبض على شو ياو ، المسؤول التنفيذي الأول في قسم الأفلام والتلفزيون في شركة Yoozoo ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بعد اتهامه بتسبب في قتل الملياردير الشاب.

ويقال إن ياو هو خريج كلية الحقوق بجامعة ميشيجان وانضم إلى الشركة في عام 2017 وهو حاليًا رئيس شركة Yoozoo الفرعية The Three-Body Universe ، التي تمتلك حقوق الروايات التي يتم تكييفها بواسطة Netflix.

اضافة اعلان
 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a0585070-378f-4fff-8e27-ad6f0592fa4c-822x548

الدفاع المدني يتعامل مع 34 حريقا خلال 24 ساعة

bfe8ca84003d3b37e31ac89fb8c6e286

بشكل مروع .. امرأة تقتل ابنة زوجها في سوريا والشرطة تكشف الملابسات - صورة

thumbs_b_c_51b9180bd1c839b577730077964a42f5

الولايات المتحدة.. مريض كورونا يقتل آخر بجهاز الأكسجين

1_FTAijfF

حيوان مسعور يهاجم 10 أطفال في مصر - فيديو

image (63)

جريمة مروعة تهز العراق .. شاب يقتل شقيقتيه

5fe2ffb580633

إصابة سائق اثر تدهور مركبته في عمان