قتل مسموما .. مصرع ملياردير نتفيلكس بعد مؤامرة من زميله

الوكيل الاخباري - توفي منتج نتفيلكس والملياردير مصمم لعبة فيديو Game of Thrones بعد أن تسمم في مؤامرة قتل مزعومة من قبل زميل له في العمل.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم نقل لين تشي ، 39 عامًا ، رئيس ومؤسس شركة Yoozoo Group الصينية ، إلى المستشفى بعد تسممه في 16 ديسمبر وتوفي في يوم 25 ديسمبر.



وأشارت الصحيفة إلى أن لين الذي تبلغ ثروته الصافية حوالي 960 مليون جنيه إسترليني (6.8 مليار يوان)، تم إدراجه كواحد من المنتجين التنفيذيين للعروض التلفزيونية والسينمائية.



وبعد وفاة المنتج الثري، تم إلقاء القبض على شو ياو ، المسؤول التنفيذي الأول في قسم الأفلام والتلفزيون في شركة Yoozoo ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بعد اتهامه بتسبب في قتل الملياردير الشاب.



ويقال إن ياو هو خريج كلية الحقوق بجامعة ميشيجان وانضم إلى الشركة في عام 2017 وهو حاليًا رئيس شركة Yoozoo الفرعية The Three-Body Universe ، التي تمتلك حقوق الروايات التي يتم تكييفها بواسطة Netflix.



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المصدر : صدى البلد



