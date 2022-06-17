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الجمعة، 17-06-2022 11:43 ص

قتيلان وجريح جراء إطلاق نار في ألاباما الأمريكية

اسعاف امريكا


الوكيل الإخباري -قُتل شخصان وأصيب آخر جراء إطلاق نار الخميس في فيستافيا هيلز بألاباما جنوب الولايات المتحدة على ما أعلنت شرطة المدينة موضحة أنها أوقفت مشتبها به.

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وقالت شرطة فيستافيا هيلز في صفحتها على فيسبوك إن ثلاثة أشخاص أصيبوا برصاص.


وأوضحت أن المهاجم أطلق النار مصيبا ثلاثة أشخاص توفي اثنان منهم.
وأكدت أنها أوقفت مشتبها به وأن "التهديد زال".


وقع إطلاق النار الساعة 18,00 (23,00 بتوقيت غرينتش) خلال تنظيم مأدبة طعام، وفقا لموقع سانت ستيفن الإلكتروني.


أثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبا واسعا في الولايات المتحدة حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.


وقد قتل في 24 مايو 21 شخصا بينهم 19 طفلا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكساس.


ومنذ مطلع السنة قتل أكثر من 20 ألف شخص بأسلحة نارية في الولايات المتحدة بحسب موقع Gun Violence Archive الذي يحتسب في بياناته هذه عمليات الانتحار أيضا.

 

البيان


 




 

 


 

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