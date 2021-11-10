قصة أم قادت أبناءها الثلاثة إلى حبل المشنقة في مصر

الوكيل الإخباري - قادت عجوز مصرية أبناءها الثلاثة رفقة ابن عمهم إلى حبل المشنقة، بعد صدور قرار محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى" بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، بعدما قتلوا اثنين من أبناء عمهم أخذاً بثأر شقيقهم الذي قتل على يد أبناء عمه.



وتعود تفاصيل القضية وفقا لموقع مصراوي، إلى الثامن من شهر أكتوبر 2020، في مركز الرياض التابع لمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر، عندما فوجئ شقيقان بـ 4 أشخاص من أبناء عمومتهما بينهم 3 أشقاء يحملون أسلحة نارية "بنادق آلية"، فكانت البداية بمقتل الأول عندما أطلق عليه ابن عمه المتهم الأول في القضية، طالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، وابلًا من الأعيرة النارية.



ولم تمض لحظات حتى أطلق المتهم الثاني، 26 عامًا، وهو شقيق المتهم الأول وابلًا من الأعيرة النارية صوب المجني عليه الثاني، وذلك حال تواجد المتهمين الثالث شقيق المتهمين الأول والثاني ويدعى، والمتهم الرابع ابن عم الأشقاء الثلاثة المتهمين، وأيضًا ابن عم المجني عليهما للشد من آزر المتهم الأول، والثاني خلال تنفيذ الجريمة.



كانت شقيقة المجني عليهما، 48 عامًا، وتعمل رائدة صحية بإدارة الرياض الصحية، تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص يخبرها بسماعه دوي إطلاق أعيرة نارية بأرضها الزراعية، فلم تجد أي وسيلة سوى إبلاغ رجال الشرطة فتوجهت رفقتهم ففوجئت بشقيقها المجني عليه الأول ملقى على حافة مصرف زراعي غارقًا في دمائه، جراء إصابته بطلق ناري.



"عيال عمك ضربونا بالنار.. قتلوا أخوكي فيصل"، تلك كانت آخر كلمات نطقها المجني عليه الأول لشقيقته، أمام رجال الشرطة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما جرى تشييع جنازة الشقيقين ضحيتي أبناء العمومة معًا، وألقي القبض على 5 متهمين، بينهم المتهمون الأربعة الذين نفذوا جريمتهم، والمتهمة الخامسة والدة الأشقاء الثلاثة وزوجة عم المتهم الرابع لتحريضها على قتل الضحيتين.

اضافة اعلان

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة مركز كفر الشيخ والرياض، عن الأسباب الحقيقية وراء حدوث الواقعة وتتضمن تحريض المتهمة الخامسة ،61 عامًا، ربة منزل، وهي أم الأشقاء الثلاثة أول 3 متهمين في القضية، وزوجة عم المتهم الرابع ابن عمهم على ارتكاب الواقعة.





وتبين أن سبب تحريضها على قتل المجني عليهما يعود إلى رغبتها بشأن أخذهم بثأر ابنها شقيق أول 3 متهمين الذي قتل بسبب خلافات قديمة بين أبناء العمومة، وبعضهم البعض.



قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، بإحالة أوراق المتهمين الأربعة، الذين نفذوا الجريمة، بينهم الأشقاء الثلاثة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامهم، لاتهامهم بقتل المجني عليهما أبناء عمومتهم، وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.



كما قررت المحكمة تكليف كل من النيابة العامة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بضبطهم وإحضارهم، وكذا ضبط وإحضار المتهمة الخامسة في القضية، وذلك لامتثالهم أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم.

المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

