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الأربعاء، 31-08-2022 07:30 ص

قصة صورة مؤلمة في مصر تثير الجدل عبر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر صورة تخص حادث حريق شقة بالإسكندرية؛ وذلك بعد أن لقيت ربة منزل وزوجها مصرعهما، فى حريق شقة بمنطقة شارع القويري بالعجمي غرب الإسكندرية، ولكن استطاع الأب أن ينقذ أولاده وعددهم ست أطفال، ومن بينهم رضيع 7 أشهر. 

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وذكر أحد الجيران تفاصيل عن الحريق، وكتب على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: " الحريق في إسكندرية في شقة فيها 5 بنات وولد 7 شهور، أكبر بنت عندها 7 سنين وأب وأم، الحريق اشتغل والأب رموا عيالوا من الشباك في الشارع على مراتب، الـ 5 بنات والولد، وهو رمى مراته وبعدين هو، للأسف العيال عايشين والأب والأم توفوا". 


وكانت الأم نشرت صورة مبهجة لها ولأولادها الـ 6 بإحدى المناسبات، وفقا لموقع صدى البلد المصري الذي نشر الصورة.


الصورة أثارت الجدل وعلق الكثير على السوشيال ميديا قائلين: "الصورة كفيلة تجيب أجلهم".

 

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