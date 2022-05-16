قطار أسوان ينهي حياة أسرة كاملة في مصر

الوكيل الإخباري - لقيت أسرة كاملة في مصر مصرعها بطريقة مروعة أسفل عجلات القطار، بعدما تدحرجت بطيخة على سكة الحديد وحاول الابن إنقاذها في وقت تصادف مرور القطار خلاله، وبينما حاول الوالدان إنقاذه ماتوا جميعاً أسفل عجلات القطار.

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تعود تفاصيل حادث قطار أسوان إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد بمصرع أسرة كاملة مكونة من زوجين وطفل أسفل عجلات قطار أسوان، أثناء عبورهم من فتحة غير قانونية، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتبينّ مصرع كل من الزوج والزوجة وابنهم البالغ 13 عاماً، ويقيمون بمنطقة عزبة النهضة. وفقا لوسائل إعلام مصرية.



وكشفت التحريات حول تفاصيل حادث قطار أسوان، أنّ الأسرة توقفت لشراء بطيخة من أحد الباعة بمنطقة السيل في منطقة أسوان، وحملها الطفل الصغير وأثناء عبورهم شريط سكة الحديد سقطت منه فتوقف لالتقاطها مرة أخرى، وصادف ذلك قدوم قطار أسوان في نفس التوقيت، فهرع الأب والأم لإنقاذ طفليهما فدهسهم القطار ليلقوا مصرعهم جميعاً معاً في نفس اللحظة في مشهد مأساوي.



وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان حادث قطار أسوان، وجرى انتشال جثث الضحايا الثلاثة، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى أسوان تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بتسليم الجثامين لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

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