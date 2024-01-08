قطة تلتهم رضيعة مصرية.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

الوكيل الإخباري - شهدت قرية الخضيري المصرية مأساة مروعة، حيث قتلت قطة رضيعة صغيرة والتهمت أجزاء من رقبتها، فيما كشفت التحقيقات عن مفاجأة غير متوقعة.



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وبحسب التفاصيل، فقد بدأت الواقعة بتلقي السلطات المصرية بلاغا من أهالي قرية الخضيري ، يفيد بمقتل رضيعة مصرية، حيث أكدت الأم أن قطة نهشت صغيرتها البالغة من العمر 6 شهور وتسببت بوفاتها.

وانتقلت قوة أمنية مصرية لموقع الحادث وتبين من معاينة جثمان الرضيعة أنها مذبوحة من رقبتها وغارقة في دمائها، وبتضييق الخناق على الأم اعترفت بالحقيقة الصادمة وأنها وراء ذبح رضيعتها لإصابتها بمرض نفسي وسبق احتجازها للعلاج في أحد مستشفيات الأمراض النفسية.

لبنان 24