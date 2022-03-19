السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 11:19 ص

قطعه لـ 8 أجزاء.. حبس عامل قتل صديقه في مصر

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الوكيل الإخباري - قررت نيابة حلوان في مصر حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل صديقه وتقطيع جثته.

وذكر موقع «بوابة الأهرام» أن الأجهزة الأمنية في القاهرة عثرت على أجزاء جثة شخص ملقاة في القمامة بمنطقة عين حلوان.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية الضحية، وتبين أنه عامل يبلغ من العمر 45 سنة.

وأدى تكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة إلى تحديد هوية المتهم، إذ تبين أنه صديق الضحية، ويعمل كهربائي سيارات، ويبلغ من العمر 38 سنة، وأمكن القبض عليه.

واعترف المتهم باستدراج الضحية إلى منزله وخنقه بحزام، بعدما سدد له طعنات بسكين.

وذكر أنه قام بتقطيع جسد المجني عليه 8 أجزاء، ودفن الرأس وصب فوق الجثة أسمنتاً.

وأوضح أنه ألقى الأجزاء المقطَّعة بمنطقتين مختلفتين لتضليل رجال الأمن.

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