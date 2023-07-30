قطع أوصال والدته وأنهى حياتها .. الشرطة في بلجيكا تكشف التفاصيل

الوكيل الاخباري - اعترف رجل في منتصف الثلاثينات بقتل والدته ووضع أجزاء من جسدها في ثلاجة عثر عليها في قناة شرق بلجيكا، حسبما أعلنت النيابة العامة.

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وعثر على الثلاجة بمحتوياتها المروعة، ذراعان وساقان، يوم الثلاثاء في قناة قرب مدينة لييج ثم اكتشف المحققون بقية جسد المرأة في حاوية قمامة ألقيت في نهر قريب، وفق وكالة "فرانس برس".



وساعد وشم على صدر الجثة في تحديد أن الجثة تعود لامرأة في السبعينيات من العمر، وفق ما أوضحت متحدثة باسم النيابة العامة في لييج.



وفتحت السلطات تحقيقا في جريمة قتل، وقد أوقفت الشرطة ابنها المولود في العام 1988 قبل فجر الخميس في فندق قريب من مطار بروكسل.

وصرحت المتحدثة كاترين كولينيون بأنه كان يستعد على ما يبدو للسفر إلى كوريا الجنوبية.



وأفادت بأنه وخلال استجوابه من قبل الشرطة اعترف الرجل بفعلته وأمر قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إليه واحتجازه.



وتشير عناصر التحقيق الأولى إلى أن الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها عقب جائحة كورونا.



واعترف المشتبه به لأحد الأشخاص في محيطه بارتكابه جريمة قتل، وتشارك الأخير هذه المعلومات مع شخص آخر هو من أخطر الشرطة بالأمر.

روسيا اليوم