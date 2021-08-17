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الثلاثاء، 17-08-2021 10:05 ص

قطيع ثيران ينهي حياة أب وابنه في النرويج

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة النرويجية، يوم الاثنين ، أن هجوماً من جانب ثيران قد يكون السبب في وفاة رجل يبلغ 78 عاماً وابنه البالغ 52 عاماً، واصفةً الحادثة بأنها مأسوية.

وأظهرت شهادات عائلية جمعتها الشرطة أن الرجلين كانا يحركان مجموعة من الثيران بين مرعيين عندما وقع الحادث أمس في سيكيلفن، وهي بلدة صغيرة تقع غربي هذا البلد الاسكندنافي .

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وقال الضابط في الشرطة، توني غييردي، خلال مؤتمر صحافي: حصل أمر ما في المكان دفع على الأرجح بالحيوانات إلى مهاجمة الرجلين بهذه الطريقة، ما أدى إلى جرحهما ووفاتهما لاحقاً.


وأضاف: لا نعرف بعد بالتفصيل كيف سارت الأمور تحديداً.


وأشارت الشرطة إلى أنها لا تعمل على أي فرضية أخرى في الحادثة.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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