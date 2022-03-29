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الثلاثاء، 29-03-2022 03:59 م

قفزا من الطابق العاشر.. انتحار عروسين بعد زفافهما بساعات في مصر

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الوكيل الإخباري - بدأت جهات التحقيق في الجيزة بمصر تحقيقاتها في واقعة انتحار عروسين عقب زفافهما بساعات قليلة في منطقة الطالبية، بالقفز من بلكونة شقتهما.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وأنهما قررا القفز من بلكونة شقتهما في الطابق العاشر بمنطقة الطالبية، وتفاجأ الأهالي بسقوطهما.

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وأكدت التحقيقات، أن المتوفين هما ع.أ 25 سنة، وأ.م 30 سنة، أنهيا حياتهما قفزا من الطابق العاشر، بعد زفافهما بعدة ساعات، وليست هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.


ومن المقرر، أن تستمع جهات التحقيق إلى أقوال أسرة المتوفين لمعرفة الأسباب، فيما صرحت بدفن الجثتين عقب إيداع تقرير الطب الشرعي.

 

 

البيان 

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