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الإثنين، 06-05-2024 10:24 ص

قلبها لم يتحمل 'قطار الموت'.. وفاة شابة بمدينة ملاهٍ في مصر

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الوكيل الإخباري - حادثة مؤسفة شهدتها مدينة ملاهٍ شهيرة في منطقة "6 أكتوبر" التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، يوم الأحد، حيث توفيت شابة داخل لعبة "قطار الموت".

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوفاة شابة في مدينة الملاهي. وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة.

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وتبين أن الشابة، البالغة 22 عاماً، فقدت وعيها في القطار مع أصدقائها، فقام العامل بإيقاف اللعبة في الحال، وتم نقلها إلى المستشفى فاقدة للوعي تماماً، واتضح توقف عضلة قلبها.

وقد أجرى الأطباء عمليات إنعاش للقلب إلا أن الشابة لم تستجب وتوفيت في الحال.

 

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