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الأحد، 13-02-2022 09:30 ص

كارثة جديدة .. القاتل الصامت يواصل حصد الأرواح في مصر

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الوكيل الإخباري - واصل القاتل الصامت حصد الأرواح في مصر بعد مصرع سيدة اختناقاً بسبب تسرب الغاز.

ولقيت محامية مصرعها خنقا أثناء نومها، بعد حدوث تسرب غاز، داخل شقتها السكنية بمدينة الشروق.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الأهالي بمصرع سيدة داخل شقتها بمدينة الشروق، والانتقال والفحص عثر على جثة سيدة، تعمل في مجال المحاماه، متوفية وكشفت التحريات عن حدوث تسرب غاز نتج عنه وفاة سالفة الذكر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.


وعلى الفور تم اخطار مباحث قسم شرطة الشروق، التي بدورها انتقلت لموقع الحادث، وتحفظت على جثمان الضحية تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

 

وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم احتجازهم بالمستشفى تحت الملاحظة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

 

 

البيان

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