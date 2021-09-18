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السبت، 18-09-2021 11:56 ص

كاميرات المراقبة تكشف جريمة في مصر.. قتلوه وأحرقوا جثته في القمامة

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الوكيل الإخباري - جريمة بشعة شهدتها منطقة حي الهرم بالجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، حيث قامت زوجة بذبح زوجها أثناء نومه بمساعدة ابنتها وخطيبها، وألقوا الجثة في القمامة وأشعلوا فيها النيران.

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الجريمة تمت فجرا، وفي الصباح وخلال مرور أحد الأشخاص من أسفل الطريق الدائري بالهرم للذهاب إلى عمله، فوجئ بوجود جثة متفحمة في القمامة.

 

على الفور تجمع أهالي المنطقة وأصابتهم حالة من الرعب بسبب بشاعة المنظر، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت وفرضت طوقا أمنيا حول الجثة، وتم استدعاء الطب الشرعي الذي حدد أن الجثة لرجل مسن.

 

وقد كشفت خيوط الجريمة كاميرات المراقبة المثبتة في المكان.

المصدر - لبنان 24 

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