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الإثنين، 22-02-2021 03:45 م

كشف تفاصيل جريمة قتل طفلين في موسكو

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الوكيل الاخباري - أفاد موقع mk.ru، بأن سبب إقدام السيدة التي قتلت طفليها في موسكو مؤخرا، على ارتكاب هذه الجريمة، قد يكمن في فقدانها لرشدها بشكل مفاجئ.

ووفقا للموقع، دخلت هذه السيدة عش الزوجية، قبل 12 عاما، ويؤكد أقارب الزوجين، عدم وجود مشاكل في هذه الأسرة.

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وأشار الأقارب، إلى أن السيدة المذكورة، كانت تعمل قبل الحمل والولادة، في محل تجاري، أما زوجها فيعمل كرئيس لقسم تكنولوجيا المعلومات في شركة تجارية.


ويرى التحقيق، أن السبب المحتمل الذي دفع السيدة لقتل طفليها، هو إصابتها بجنون مفاجئ.

 

كانت المذكورة تعد الطعام في المطبخ، وفجأة توقفت عن ذلك وقتلت طفليها، وبعد ذلك قررت الانتحار. لكنها، لم تتمكن من تحمل الألم واستدعت سيارة إسعاف بنفسها.


وعند عودته إلى المنزل، ظن رب الأسرة، أن زوجته وطفليها نيام، وباشر بتحضير العشاء لنفسه. وعندما وصلت سيارة الإسعاف اكتشف أن طفليه مخنوقين وأن زوجته تنزف. وتم نقل السيدة إلى المستشفى على عجل، وهناك اعترفت بارتكابها الجريمة.


ويرى المختصون، أن سبب هذا الانهيار العصبي غير المتوقع للمرأة، قد يكون إصابة زوجها بكوفيد -19 قبل ذلك، وهو ما أجبرها على تحمل مسؤولية الحياة العائلية وهو ما أصابها، على الأغلب بالاكتئاب.  


في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن امرأة أقدمت في يوم 20 فبراير الجاري، على قتل طفليها البالغين من العمر 3 و11 عاما، وحاولت الانتحار في شقتها في موسكو.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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