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الثلاثاء، 28-06-2022 11:23 ص

كشف غموض العثور على مذيعة عربية جثة هامدة في فيلا

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الوكيل الإخباري-نقلت وسائل اعلام مصرية عن مصادر أمنية مسؤولة عن تفاصيل العثور على جثة المذيعة شيماء جمال بعد مقتلها على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما.

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وقالت المصادر إن الشرطة المصرية عثرت على جثة المجني عليها داخل فيلا بمنطقة المنصورية بدائرة قسم الهرم غرب الجيزة، وتم التحفظ عليها بمعرفة مصلحة الطب الشرعي.

 

البداية تعود إلى تلقي الشرطة المصرية المتمثلة بـ اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص بتغيب زوجته مقدمة برنامج "المشاغبة"، وأن آخر اتصال جمعهما أخبرته بأنها بنطاق مدينة السادس من أكتوبر وستتحرك بعدها إلى المنزل قبل غلق هاتفها وعدم تلقيه رد منها.

 

وعند التحري بالواقعة تبين أن المذيعة كانت متزوجة من أحد الأشخاص طوال 8 سنوات إلا أن خلافا دب بين الزوجين مؤخرًا هددت على أثره المذيعة زوجها بقتلها.


وبالتفاصيل، استدرج المتهم زوجته إلى مزرعة بقرية أبوصير مركز البدرشين بدعوى شراءها لها لإرضائها وهناك نشبت مشادة كلامية بينهما فأشهر سلاحه الناري المرخصة واعتدى عليها بمنطقة الرأس فأرداها قتيلة.


أخفى المتهم الجثة وأخفى الشاهد الوحيد الذي كشف أمره إلا أن الأخير لاذ بالهرب وأبلغ النيابة العامة في مصر عن الواقعة، وجرى استخراج الجثة.

 

مصراوي

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