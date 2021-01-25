الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء - صور

سلطة العقبة تعلن عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص

خسائر قطاع الشاحنات 200 مليون دينار ومطالب بتأجيل الأقساط البنكية

نقيب المدارس الخاصة للوكيل : عدم دفع الاقساط لا يمنع من العودة للمدرسة

العميد الفراية يوضح للوكيل حول تلقي العسكريين لقاح كورونا

انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة إلى 116ر1 مليار دينار

إجراء جديد من التربية قبل العودة إلى المدارس

اجتماع هام للوزراء وقرارات مرتقبة

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية ثانية صباح الأربعاء

نقابة الاطباء للوكيل : فقدنا أكثر من 30 طبيباً خلال جائحة كورونا

الإثنين، 25-01-2021 02:54 م

كشف غموض مقتل فتاة عشرينية في السعودية

unnamed


الوكيل الاخباري - استطاعت الشرطة السعودية كشف غموض ملابسات مقتل شابة عشرينية، لم تُفصح عن هويتها، لكن استدل رواد التواصل الاجتماعي أن المقصودة في المغدورة قمر التي أثارت أنباء اختفائها خلال اليومين الماضيين، ردود فعل واسعة وسط أنباء عن مقتلها على يد شقيقها قبل أن يتم العثور عليها مقتولة ومدفونة.

اضافة اعلان

ووسط ضجّة واسعة في المملكة العربية السعودية قالت الشرطة السعودية في بيان لها، إنها ألقت القبض على مواطنين سعوديين يُشتبه في تورطهما بقضية اختفاء الشابة بعد العثور على جثتها مدفونة في منطقة صحراوية تبعد مسافة 10كم عن محافظة الخرج التابع لمنطقة الرياض.


وأوضحت الشرطة في بيانها أنها تلقت بلاغًا يفيد بتغيب شابة في عمر الـ26 عاماً قبل نحو أسبوع، بينما أسفرت نتائج الإجراءات الخاصة بالاستدلالات الأولية والمتابعة الأمنية عن كشف خيوط الجريمة.


وأكدت الشرطة وفق بيانها أنه يجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحق المتهمين تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.


ويعد بيان الشرطة تأكيد رسمي أول بشأن الواقعة الغامضة والتي أحدثت الكثير من الجدل، بعد تدشين هاشتاغ #المغدورة_قمر بالرغم من عدم ذكر البيان لاسم الضحية وعلاقة المتهمين بها، بما يشير إلى أن هناك اعتبارات قانونية ربما تمنع من ذكر أسماء المتهمين قبل الإدانة النهائية من خلال صدور أحكام قضائية.


يأتي هذا البيان بعد جدل في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير قمر، بعد أن نشر حساب في تويتر منسوب لشقيقتها منال، تفاصيل مشابهة لما أورده بيان الشرطة عن اختفاء ومقتل ودفن شقيقتها.


وحتى الآن لا تزال دوافع مقتل قمر غير معروفة إلا أن شقيقتها منال لم تنفي ما أثير حول كون الجريمة ترتبط بامتلاك الضحية حسابًا على "سناب شات"، تنشر فيه يومياتها للعموم.


وتتهم منال زوجة شقيقها ناصر، بالمشاركة في الجريمة من خلال التحريض ضدها، الأمر الذي دفع الشقيق الآخر أحمد، لتنفيذ الجريمة وفق ما يتم تداوله ولكنها اتهامات غير رسمية.


ووفقًا لما ينص عليه القانون السعودي فإن المملكة العربية السعودية تحكم على المدانين بجرائم القتل العمد بالإعدام، ولا يستفيد من يدانون بجريمة قتل "الغيلة"، وتعني أن الضحية كان مستأمنًا للجناة ولا يتوقع غدرهم به، من عفو ذوي القتيل، ويواجهون تنفيذ حكم الإعدام بالفعل.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8094_large

ألقى بها من الطابق السابع.. إحالة قاتل حفيدة 'القذافي' للجنايات بمصر

445e10f7ee385721a27c0774ddea5091

حادثة تهز جرش صباح اليوم

سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني-%28أرشيفية%29

وفاة شاب عشريني في اربد بطريقة موجعة

1-1409870

باكستاني يموت دهسا بقطار لدى تصويره مقطع فيديو على تيك توك

1220202713422547082109

7 إصابات بحادث تصادم شاحنة ومركبة

image

حريق فرن دهان مركبات بعمان

أخبار متعلقة
image

السعودية.. حادث دموي ضحيته أسرة كاملة