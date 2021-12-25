السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

15 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا اعتبارا من بداية عام 2022

الاوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثالثة يجب ان تكون على جدول الاهمية لدى المواطنين

مهيدات للوكيل: ندرس اعتماد وترخيص الكبسولات المضادة لكورونا

الملك يهنئ بعيد استقلال ليبيا

70-80% نسبة إلغاء الحجوزات خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية

مصدر حكومي ينفي طرح ورقة نقدية من فئة المئة دينار - صورة

تنفيذا لتوجيهات الملك .. العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية

التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

الغذاء والدواء تنفي وجود حليب مجفف مقلد في الأسواق المحلية

لماذا لا تضع الحكومة سقوفا سعرية للمحروقات ؟

السبت، 25-12-2021 02:26 م

كشف لغز حفلة إعدام لشاب مصري على يد 3 نساء ورجل

image (9)


الوكيل الإخباري - كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل قتل شاب مصري على يد سيدة ونجلتها، بعدما قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية.

اضافة اعلان

 

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقا لأخبار اليوم، عندما اختفى شاب لمدة أسبوع كامل عن بيته وحرر والده محضرا بغيابة لتعثر مباحث الدقهلية على جثته في مصرف "بشالوش" بدائرة ميت غمر، ويتعرف عليه والده، واستطاعت المباحث من كشف خيوط الجريمة خلال 24 ساعة لتكتشف أن المجني عليه تعرض لـ"حفلة إعدام" على يد 3 نساء ورجل بسبب ابتزاز المجني عليه لأم وابنتها بسبب وجود خلافات مالية .

 

واعترفت المتهمة الأولى 42 عاما، صاحبة محل لبيع الأدوات المنزلية، ومقيمة شارع بورسعيد دائرة قسم ميت غمر، في تحقيقات النيابة العامة، أنها شريكة للمجني عليه 36 عاما، ولعلاقته بها ونجلتها 21 عاما، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة "الجامعة الألمانية"، ومقيمة المعادي – بمحافظة القاهرة، تحصل منهما على مقاطع صوتية وبدأ في ابتزازهما بهم، وتحصل منهما على مبالغ مالية وذلك حتى لا يعطيها لزوجها ووالد ابنتها.

 

وأضافت المتهمة، أنها ضاقت بتهديدات المجني عليه، بعد أن استجابت لابتزازه وأعطته مبالغ مالية كبيرة أكثر من مرة إلا أنه استمر في ابتزازه، فاتفقت مع ابنتها على قتله، واستعانتا بأصدقائهما الذين يعرفون ما يتعرضن له من ابتزاز.

وأشارت إلى أنها اتصلت على المجني عليه يوم 23 يناير وطلبت منه الحضور إليها في شقتها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، وجهزت له كوبا من العصير ووضعت به أقراصا منومة، وفور فقدان المجني عليه الوعي، أجهزت عليه وشلت حركته ثم أمسكت بقدميه ومعها شابة 22 عاما، بائعة بالمحل طرف المتهمة الأولى، وثبتتهما في الأرض، بينما ابنتها شلت حركة يديه وجلست على صدره، وجاء نجل خال المتهمة الأولى 37عاما، عامل، بفوطة مبللة بالمياه ووضعها على فم وأنف المجني عليه قاصدا كتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعندما تأكد المتهمون من موته أخذوا هاتفه وحطموا شريحتين به، ووضعوا الجثة داخل كرتونة جهاز تكييف فارغة، وظلت الكرتونة في مكانها يفكرون طوال الليل عن كيفية التخلص من الجثة حيث تم التخلص منها بأحد المصارف.

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20191226173245251DY

طائرة شحن تدهس طفلا أثناء إقلاعها في الكونغو

image (5)

رصاصة تخطئ الهدف وتقتل فتاة في غرفة تغيير الملابس في أميركا

الدفاع المدني 2

بالفيديو حريق محل ألبسة في مرج الحمام

821b42297b0d1c26e6512f0421d6ec54

بسبب فستان الفرح.. مصرع عروس مصرية وشقيق العريس بحادث

1220212111512490830466

وفاة و4 اصابات بتدهور مركبة على طريق الرويشد

12202121102549195374180

اصابة 6 اشخاص بالاختناق بسبب موقد فحم في عمان

أخبار متعلقة
139502140924484537626384

إعدام امرأة ارتكبت جريمة شيطانية منذ 3 أعوام في مصر

3000

مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع

ح

دماء تخضب طريقا بمصر.. قتلى وجرحى بحادث مروع

image

القبض على أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في مصر

30dff04bbead7293e3ed8b8809093d1e

تسمم جماعي بين تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية بمصر

7a2217c2-e335-4b63-9b2d-e617425fb3cb

زوجة تنهي حياة زوجها بسبب وجبة عشاء في مصر