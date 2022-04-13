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الأربعاء، 13-04-2022 11:01 ص

كلاب تكشف غدر الأصدقاء وقتلهم لصديقهم في مصر

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الوكيل الإخباري - أسهمت كلاب بكشف تفاصيل جريمة مروعة راح ضحيتها شاب على يد صديقيه بسبب ألف جنيه، حيث بيتا النية للغدر بصديقهم، وقتلاه ودفنا جثته في منطقة جبلية بالغردقة بمصر.

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وبحسب أوراق الإحالة من الجنايات فإن الصديقين بيتا النية على الغدر بصديقهم وقتله، والتخلص من جثمانه بسبب 1000 جنيه فقط، أخذها أحد المتهمين من المجني عليه، وعندما طلب منه ردها دخلا في خلافات، وعندها علم المجني عليه بسرقة أحد المتهمين هاتف محمول، فهددهما بالفضيحة إذا لم يسرعا بسداد المبلغ.

 

بينت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أعدا خطة الجريمة واستدرجا المجني عليه إلى منطقة جبلية، بزعم أنهما سيقومان بتسليمه نقوده وهي 1000 جنيه، وعندما وصلوا إلى المكان نجح أحدهما في خنق المجني عليه، وساعده صديقه في شل حركته، وأسقطاه أرضا، وتمكنا من قتله ودفن جثمانه في الصحراء واستوليا على هاتفه المحمول، وبعض متعلقاته الشخصية وفرا هاربين، وبعد أيام عثر المارة على جثمان المجني عليه، بعد أن نبشت الكلاب عنه.

 

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، وعضوية المستشارين أحمد الفقي وطارق عبد الفتاح، بأمانة سر أشرف جعفر حكمها اليوم في تلك القضية، ضد منفذا الجريمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة، وإخفاء الجثة للهرب من المسائلة القانونية.



البيان

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