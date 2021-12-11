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السبت، 11-12-2021 11:19 ص

كلاب شاردة تفترس طفلا في سوريا

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الوكيل الإخباري - توفي طفل سوري عمره (3 سنوات) في محافظة ريف دمشق متأثراً بجروح قاتلة تركتها أنياب مجموعة من الكلاب.

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ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية عن والد الطفل المهجر مع عائلته من محافظة دير الزور (شرق البلاد) أن ابنه "كان يلعب نهارا في الطريق العام قرب المزرعة التي يحرسها ويقطنون فيها، فسمع صوت "نباح شديد من عدة كلاب، وصراخ مرعب من ولدي"، ويضيف: "خرجت مسرعا لأراه طريحا على الأرض ينزف من رأسه ورقبته ويده".

ونقلت الصحيفة عن مدير ناحية جرمانا مناف الرشيد، أن الناحية تلقت بلاغا من مشفى في جرمانا يفيد بوفاة الطفل بعدما أسعفه والده الذي يعمل "ناطورا" (حارسا) في إحدى مزارع المليحة، وأن الطفل توفي بسبب هجوم كلاب ضالة.

 

الطبيب الشرعي أسامة أبو الخير قال إن فحص الجثة أظهر "وجود عض شديد في منطق الرقبة أدى لاختناق الطفل وتآكل قطعة من فروة رأسه، وآثار جروح مختلفة في كل أنحاء جسده نتيجة هجوم الكلاب عليه".

المصدر - البيان 

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