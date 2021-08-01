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الأحد، 01-08-2021 11:49 ص

كلاب شرسة تنهي حياة سيدة بالبرازيل

تفسير-حلم-هجوم-الكلاب-للمتزوجه


الوكيل الإخباري - في وفاة مروعة لقيت سيدة حتفها مؤخرا في البرازيل، وذلك بعد تعرضها لهجوم من ستة كلاب شرسة من نوع "بيت بول".

ووقعت الحادثة بينما كانت مارلي دونيغا تيزورا، البالغة من العمر 53 عاما، تزور صديقها في المزرعة التي يعمل بها، بالقرب من مدينة بيريغي في ولاية ساو باولو.

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وتعرضت مارلي للعض أكثر من مرة، لتلقى حتفها متأثرة بجروحها، وذلك رغم تدخل الإسعاف.


وبحسب سكاي نيوز عربية فقد تعرض كذلك صديق مارلي  للعض أثناء محاولته إبعاد الكلاب، إلا أن تمكنه من الاحتماء بإحدى الغرف في المزرعة، حال دون وفاته أيضا.


وتمكن عاملون في المزرعة من ضبط الكلاب لاحقا، ونقل الرجل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.


ووفق تقارير محلية، فإن الشرطة صنفت الحادثة على أنها "حالة وفاة بظروف مشبوهة".

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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