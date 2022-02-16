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الأربعاء، 16-02-2022 09:39 ص

كلبان مدربان يقتلان سعودياً في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - لقي مواطن سعودي مصرعه على الفور بعد هجوم من قبل كلبين مدربين في أمريكا ، وفقا لصحيفة " الوطن" السعودية. 

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وبحسب الصحيفة فقد توفي المواطن السعودي سعد بن عياش العنزي (56 عاما)، نهاية الأسبوع الماضي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، وذلك نتيجة تعرضه لهجوم من قبل كلبين يعيشان في منزل أحد جيرانه.

 

وقال شقيق الضحية ويدعى سعود، أنه أثناء عودة سعد إلى منزله هجم عليه كلبين بشكل شرس الأمر الذي أدى لتعرضه لإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى ولكنه توفي نتيجة لتلك الإصابات.

وأكدت تحقيقات الشرطة أن جارته التي تملك الكلاب متورطة في القضية وأنها أهملت مسألة تقييد الكلاب، إلا أنها ذكرت في التحقيقات أنها فعلت ذلك وأن كلابها مقيدة ولكنها لا تعلم من أطلق سراحها.

فيما ذكر أحد الشهود في القضية أنه بينما كان يمشي في الشارع رأي كلبين وهما يقطعان العنزي إربا، وكان غارقا في دمائه.


وقد تم دفن الفقيد السبت الماضي.


وطالب شقيق المتوفى بتدخل سفارة خادم الحرمين الشريفين في أمريكا للتدخل وتكليف محامي لمتابعة التحقيقات.

 



البيان 

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