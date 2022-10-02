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الأحد، 02-10-2022 03:42 م

كلب شرس يشوه وجه طفل في أمريكا

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الوكيل الإخباري-تعرض طفل أمريكي في  ولاية كاليفورنيا  الأمريكية لـ" تشوهات " في الوجه وقد يحتاج العلاج من تلك التشوهات سنوات طويلة وذلك حسب ما ذكر التقرير الطبي الصادر من المستشفى الخاص بالطفل المصاب.
 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن طفلا أمريكيا يبلغ من العمر 8 سنوات، أصيب بجروح قطعية في وجهه وأشار الأطباء إلى أن العلاج من تلك التشوهات سيحتاج لسنوات طويلة لأن الجروح كانت قطعية وعميقة. 


قالت الأم الحزينة للصحيفة، إنها كانت في المنزل تنتظر طفلها كعادتها يوميا، ولكنها فوجئت باتصال من المدرسة يفيد بأن طفلها تعرض لحادث مؤلم، هاجمه كلب مفترس فور خروجه من المدرسة في طريق العودة إلى المنزل. 

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هرعت السيدة إلى المستشفى التي نقل إليها الطفل، وأخبر الأطباء الأم أن الطفل تعرض لتشوهات خطيرة في وجهه بسبب الكلب الشرس الذي انقض عليه، وأن الأمر سيحتاج لسنوات طويلة لاستعادة وجهه بشكل أفضل إلى حد ما ولكن لن يعود كالسابق. 

 

صدى البلد

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