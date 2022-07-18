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الإثنين، 18-07-2022 01:01 م

كلب ينقذ رجلاً من حريق في المانيا

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الوكيل الإخباري-إنهم ليسوا أصدقاء أوفياء فحسب، ولكنهم منقذون أيضاً؛ هذا ما حدث مع رجل ألماني أنقذه كلبه من حريق محقق.

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وذكرت الشرطة الألمانية ببلدة فينسن أمس أن الرجل صاحب الكلب ترك حاوية النار التي عادة ما يتم استخدامها للشواء في الصيف أو للتدفئة بالشتاء دون أن يراقبها، وخلال ذلك كان هناك خشب بجانب الحاوية التهمته النيران.

 

ولم ينتبه الرجل للحريق إلا من خلال نباح كلبه. وطلب الجيران الإطفاء، وتعاونوا في إخماد الحريق.

البيان

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