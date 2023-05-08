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الإثنين، 08-05-2023 10:46 ص

"كنت بهزر".. مصري ينهي حياة نجله بطريقة غريبة

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الوكيل الإخباري- في واقعة مأساوية جديدة شهدتها مصر، قام أب بإنهاء حياة نجله خنقاً مستخدماً سلك شاحن الهاتف الجوال، بدعوى المزاح معه.

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وبدأت الواقعة الأليمة بتلقي الجهات الأمنية بمحافظة البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفرالدوار، بإبلاغ الأهالي بمقتل طفل داخل منزل أسرته بمنطقة نظير دائرة القسم.

وبعد انتقال قوة شرطية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن الطفل يدعى "خالد. م" 11 سنة، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وأن والده "م. س" 45 سنة، ويعمل حدادا، قام بخنقه باستخدام سلك شاحن الموبايل، ما أدى لوفاته، فيما توصلت التحريات إلى أن الأب متهم بتعاطي المواد المخدرة.


وألقي القبض على الأب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررا فعلته بأنه "كان بيهزر".


وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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