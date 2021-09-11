السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 10:15 م

كهل تونسي يضرم النار في جسده

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الوكيل الإخباري-أضرم كهل تونسي النار بجسده وسط العاصمة التونسية اليوم، ما أحدث حالة من الهلع والفوضى.

وقال شهود إن الرجل أقدم على إشعال النيران في جسده وسط الشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية التونسية، وعلى مقربة من دورية أمنية كانت ترابط على بعد أمتار.

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وتناقل شهود صور الرجل على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وقد نالت النيران من جسده، بينما أحاطت به قوات الأمن في محاولة لنجدته.


ونُقل الرجل، الذي ظل واقفاً أمام صدمة الجميع، إلى المستشفى، فيما لم تتضح على الفور أسباب إقدامه على إضرام النيران في جسده.

 

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