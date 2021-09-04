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السبت، 04-09-2021 07:54 م

كوبرا تنهي حياة مدربها في السعودية

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الوكيل الاخباري- توفي الشاب السوداني منصور علي، في مستشفى عسير بالسعودية، بعدما لدغته كوبرا كان يدربها منذ 11 عاما، وذلك خلال بث مباشر.

وفي التفاصيل، بعد انتهاء عمله وعروضه أمام الجمهور وأصدقائه في عسير، أراد الشاب منصور استكمال عرضه مع الكوبرا من غرفته الخاصة في المنزل عبر بث مباشر على "فيسبوك".

لكن منصور لم يضع في اعتباره أن يتحول مصدر رزقه إلى سبب وفاته، حيث أنه أثناء مداعبته للأفعى واستعراضه أمام متابعيه في البث المباشر، تلقى لدغتها السامة بشكل غير متوقع.

وعلى الفور استعان منصور بأصدقائه بعد أن انتشر السم في كل جسده، وتم نقله إلى مستشفى عسير لكنه توفي على الفور.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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