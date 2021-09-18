السبت 18-09-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق الحملة الوطنية الشاملة للنظافة في المملكة

لأول مرة منذ أغسطس.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا

وزارة المياه: الوضع المائي مستقر رغم التحديات

استياء شعبي من عدم التزام وسائل النقل بالأجور المقررة

وفيات السبت 18/9/2021

دودين : الملك مفوض بحمل صوت العرب والفلسطينيين للعالم

دراسة جديدة تكشف فائدة صحية غير متوقعة للصيام المتقطع

الحكومة تعلن عن جائزة بقيمة 3 ملايين دينار

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم السبت - أسماء

دودين : أنا مسؤول عن سكرتيرة و3 موظفين

السبت، 18-09-2021 09:00 ص

كويتي من ذوي الاحتياجات يقتل شقيقه رميًا بالرصاص

80757


الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الرقة في الكويت، "الخميس"، جريمة قتلٍ بعد ان أقدم كويتي بإطلاق النار من مسدس على شقيقه الذي فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى متأثراً بالإصابة.

وبحسب صحيفية "القبس" الكويتية افاد مصدر أمني أن الجاني، وهو كويتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، سلًم نفسه للأجهزة الأمنية بعد قيامه بإطلاق النار على شقيقه في منزلهم.

اضافة اعلان


وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هناك خلافات سابقة بين الشقيقين تطورت إلى جريمة قتل، مبيناً أنه جار التحقيق في سبب الواقعة وملابستها. 

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

كاميرات المراقبة تكشف جريمة في مصر.. قتلوه وأحرقوا جثته في القمامة

السلطات-السعودية-scaled

شاهد ...السلطات السعودية تعتقل 4 أشخاص أشعلوا النار في رجل لتصوير فيديو

2021_9_17_22_40_32_146

وفاة أب و3 من أبنائه داخل حوض مصنع مخلل في مصر

نيوزلندا

اتهام امرأة بقتل بناتها الثلاثة في نيوزيلندا

9202113164037561079268

العثور على جثة أربعيني في جرش

f4754be0-0b3d-43a4-9e35-bade9a570722_16x9_1200x676

فاجعة في مصر.. رفضوا منحها إجازة مرضية فتوفيت وجنينها

أخبار متعلقة
bc254dcf24e6f8e911b3e98a303ee373

جريمة مروعة تهز مكة

الكويت

مواطن يهدد أسرته ويعتدي على دورية بساطور ويصيب رجل أمن في الكويت

1-1462911

فيديو يرصد جريمة قتل غادرة في نيويورك.. و'المجرم المحترف'

11-39

رابع وفاة بشبهة جنائية خلال 48 ساعة في الكويت

سكين

الكويت.. يقتل زوجته ثم يسلم نفسه للشرطة

167693

كويتي يقتل عمته أمام ابنتها بـ3 رصاصات