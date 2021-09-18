كويتي من ذوي الاحتياجات يقتل شقيقه رميًا بالرصاص

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الرقة في الكويت، "الخميس"، جريمة قتلٍ بعد ان أقدم كويتي بإطلاق النار من مسدس على شقيقه الذي فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى متأثراً بالإصابة.



وبحسب صحيفية "القبس" الكويتية افاد مصدر أمني أن الجاني، وهو كويتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، سلًم نفسه للأجهزة الأمنية بعد قيامه بإطلاق النار على شقيقه في منزلهم.

اضافة اعلان



وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هناك خلافات سابقة بين الشقيقين تطورت إلى جريمة قتل، مبيناً أنه جار التحقيق في سبب الواقعة وملابستها.

المصدر - البيان